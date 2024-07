Marcin Prokop jest jedną z najbardziej lubianych osobowości telewizji. W duecie z Dorotą Wellman tworzy zgrany duet gospodarzy "Dzień Dobry TV", a z Szymonem Hołownią doskonale spełnia się w roli prowadzącego "Mam talent!".

Dziś Prokop zasiadł na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Podczas spotkania dziennikarze rozmawiali na temat m.in. swoich pensji. Marcin stwierdził, że za to co robi dostaje próżniacze pieniądze.

- Jesteśmy wytworem własnej wyobraźni jak Krzysztof Ibisz, a oni nam za to płacą. A tak naprawdę my, Kuba, Marcin siedzą teraz w domu i piją herbatkę, oglądają siebie w telewizji. Z naszą robotą jest tak, że nie jest wyceniana jej efektywność i wpływ na rzeczywistość, zmienianie ludzkiego życia. My mamy płacony haracz za utratę anonimowości. To jest coś innego niż zapłata za pracę.