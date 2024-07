Marcin Prokop to nie tylko jeden z najbardziej lubianych prowadzących Dzień Dobry TVN, ale też świetny przedsiębiorca i konferansjer. Rozmaite firmy chętnie angażują gwiazdora do bycia gospodarzem dużych imprezach, nie tylko medialnych. Prokop jest również ulubieńcem reklamodawców, co nie wszystkim się podoba. Przypomnijmy: Prokop w ogniu krytyki po udziale w nowej reklamie. Postanowił się wytłumaczyć

Okazuje się jednak, że nie wszyscy są zwolennikami Prokopa-konferansjera, a powody ich obiekcji mogą być rozmaite. W jednym z ostatnich wydań DDTVN pewną zabawną anegdotę postanowiła opowiedzieć widzom Dorota Wellman. Rozmowa z jednym z gości zeszła na wysoki wzrost i niekomfortowe poczucie osób niższych przy tych, którzy dysponują pokaźnym wzrostem. Wellman zdradziła, że jeden z organizatorów imprez nie chciał, aby Prokop poprowadził jego wydarzenie właśnie z uwagi na zbyt wysoki wzrost.

Pamiętasz, była kiedyś taka sytuacja, że mieliśmy prowadzić razem imprezę. I pan organizujący to wydarzenie powiedział, że Prokopa nie chce, bo jest za wysoki i on się będzie przy nim źle czuł - wypaliła Wellman.

Marcin Prokop ma 205 cm wzrostu. Czulibyście się przy nim niekomfortowo? ;)

