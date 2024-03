Fani i najbliżsi pogrążeni w rozpaczy... w tragicznym okolicznościach zniknął ceniony aktor, którego mogliśmy oglądać chociażby w wielkim kinowym hicie. "Jego życzliwość będzie trwać w tych, których najbardziej kochał" - czytamy w komunikacie!

Nie żyje uwielbiany aktor

31 marca zagraniczne media przekazały wstrząsającą wiadomość - nie żyje Chance Perdomo! Aktor miał tylko 27 lat, a fani mogli oglądać go np. w serii filmów "After". Gwiazdor przyszedł na świat w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych, ale szybko przeniósł się wraz z mamą do Anglii. Początkowo chciał studiować prawo, jednak ostatecznie to aktorstwu zdecydował się poświęcić życie.

Chance Perdomo Diego Corredor/Associated Press/East News

Z informacji podawanych do mediów wynika, że 27-latek zginął w wypadku motocyklowym. Jego rzecznik prasowy przekazał:

Z wielkim smutkiem dzielimy się wiadomością o przedwczesnej śmierci Chance'a Perdomo z powodu wypadku motocyklowego. Władze poinformowały, że nie brały w nim udziału inne osoby. Pasja Chance'a do sztuki oraz jego nieustający apetyt na życie były odczuwalne przez wszystkich, którzy go znali. Jego życzliwość będzie trwać w tych, których najbardziej kochał. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w czasie żałoby po stracie jej ukochanego syna i brata

Tuż przed śmiercią Chance dołączył do obsady "Gen V", spin-offu adaptacji komiksu "The Boys", w którym wcielał się w jedną z głównych ról. Twórcy serialu także wydali oświadczenie.

Dla tych z nas, którzy go znali i pracowali z nim, Chance zawsze był uroczym, uśmiechniętym, pełnym entuzjazmu, niesamowicie utalentowanym aktorem, a przede wszystkim bardzo miłym, wspaniałym człowiekiem. Nawet pisanie o nim w czasie przeszłym nie ma sensu. Żal nam rodziny Chance'a. Jesteśmy pogrążeni w żałobie po stracie naszego przyjaciela i kolegi. Przytulcie swoich bliskich dziś wieczorem

Chance Perdomo rozpoczął swoją karierę w 2017 roku w serialu "Hetty Feather". Już rok później zagrał główną rolę w filmie BBC "Killed by My Debt", za którą zdobył nominację do prestiżowej nagrody BAFTA TV. Największą popularność przyniosła mu natomiast rola w hicie Netfliksa - "Chilling Adventures of Sabrina", a następnie angaż w serii filmów "After".

Fani Chance'a są pogrążeni w rozpaczy. Nie mogą się pogodzić z tragedią, przez którą stracili swojego ulubieńca.

Chance Perdomo Instagram@chance_perdomo