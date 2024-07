Powrót "Mamy Cię" na antenę TVN wzbudził wiele emocji. W show pojawiło się już kilka wielkich gwiazd, a jednak duże emocje wzbudza wybór prowadzących. Dla wielu Marcin Prokop i Szymon Hołownia nie są w stanie pobić Szymona Majewskiego. Przypomnijmy: Prokop wyjawił, dlaczego Majewski nie poprowadzi "Mamy Cię". Powód jest zaskakujący

W rozmowie z nami Marcin przyznał, że nie czuje się źle z tym, że zajął miejsca komika. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że publiczność się zmienia, a prowadzący jest tylko pionkiem w wielkiej grze. Zaznacza również, że Majewski był tylko atrakcyjnym elementem w "Mamy Cię", ale najważniejsi byli i są goście:

Nie mam jakiegoś poczucia, że zajmuje miejsce Szymona Majewskiego. Po pierwsze - jego program skończył się siedem lat temu, więc pokolenie widzów zdążyło się już wymienić, po drugie to jest tak z jak kierowcą autobusu, kierowca się zmienia się po jakimś czasie, ale ważne, czy autobus dojedzie na miejsce czy nie. Tak też dzieje się z zespołami muzycznymi.[...] Ja bym tak nie fetyszyzował Szymona Majewskiego w kontekście tego show, bo to nie był jego program, tylko to był program, gdzie prowadzący był do wynajęcia. Gdyby to był Szymon Majewski Show, który prowadzi Marcin Prokop to byłoby to dziwne, ale w większości programów prowadzący jest elementem wymiennym, trybikiem w machinie - przekonuje