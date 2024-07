Marcin Hakiel ma za sobą ciężkie przejścia w życiu osobistym. Odkąd tancerz rozstał się z dotychczasową partnerką, Katarzyną Cichopek, rzadko kiedy na jego buzi gościł uśmiech. Tym razem natomiast popularny tancerz ma prawdziwe powody do radości. Swoim szczęściem podzielił się na Instagramie!

W ostatnim czasie wszyscy mówili o tancerzu w kontekście jego rozwodu. Kiedy Marcin Hakiel rozstał się z Katarzyną Cichopek, nie ukrywał swojego cierpienia. Wówczas szybko wrócił do życia w mediach społecznościowych, gdzie publikował smutne wpisy, przyznał się również do uczęszczania na terapię. W ostatnim czasie jednak tancerz znowu promienieje. Marcin Hakiel odnalazł nową pasję - jego wolny czas zajmuje nie tylko taniec, ale także sztuki walki. Nie da się jednak ukryć, że po rozstaniu Marcin Hakiel w głównej mierze zajął się pracą i realizacją nowych projektów. Tym razem osiągnął swój kolejny, zawodowy cel. Szczęśliwą nowiną podzielił się na swoim Instagramie. Okazuje się, że tancerz otwiera siódmą już szkołę tańca w Warszawie:

- Już we wrześniu otwieramy dla Was naszą siódmą Akademię w Warszawie! Mamy nadzieję, że będzie tańczyła z nami cała SADYBA! ????????????

To co, z kim się widzimy? ☺️