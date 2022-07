Katarzyna Cichopek pokazała salon w nowym mieszkaniu. Nie jest jeszcze do końca urządzony!

Katarzyna Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem przeprowadziła się do dawnego domu, który znajduje się w okolicy mieszkania, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu mieszkali wspólnie. Z pewnością ułatwia to opiekę nad dziećmi, szczególnie w sytuacji, kiedy para dzieli się obowiązkami zwiazanymi z Adamem i Heleną po połowie. Niedawno Katarzyna Cichopek pokazała urządzoną część mieszkania, a teraz na jednym z nagrań widać, jak wygląda salon gwiazdy "M jak miłość"...

Katarzyna Cichopek pokazała salon. Aktorka nadal jest na etapie urządzania tego wnętrza

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie rzuciła się w wir pracy i już niebawem kolejne projekty z udziałem gwiazdy "M jak miłość". Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program wnętrzarski na antenie TVP Kobieta i będzie jurorką w tanecznym hicie "You Can Dance - Nowa generacja". Wygląda na to, że aktorka ma naprawdę napięty grafik, a do tego wolny czas poświęca swoim dzieciom i nie ma zbyt wiele wolnych chwil, aby dokończyć urządzanie mieszkania.

Katarzyna Cichopek właśnie pokazała nagranie ze swojego salonu i oprócz kanapy, dywanu i pięknej palmy nie zobaczymy w nim nic więcej. Czyżby Katarzyna Cichopek nie spieszyła się z urządzaniem tego pomieszczenia? Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek po rozstaniu szybko wróciła do dawnej aktywności w mediach społecznościowych i choć nie zabiera głosu w sprawach prywatnych to chętnie publikuje zdjęcia z dziećmi oraz kolejne stylizacje. Na jednym z ostatnich nagrań prowadząca "Pytanie na śniadanie" pochwaliła się dwiema letnimi stylizacjami i przy okazji zaprezentowała dużą kanapę w salonie oraz niebiesko-szary dywan. Widać, że na suficie pojawił się też karnisz, ale brakuje na nim zasłon. Wygląda na to, że pomieszczenie nie zostało jeszcze ukończone...

Tak wyglądają pozostałe części mieszkania Katarzyny Cichopek. Gwiazda nie speszy się z jego urządzeniem i powoli wybiera meble i dodatki!

