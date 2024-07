Marcin Hakiel do niedawna trzymał się z dala od kontrowersji, jakie wywołał związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były mąż aktorki deklarował jednoznacznie, że chce odzyskać spokój w swoim życiu, ale zdecydował się zrobić mały wyjątek i znów udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swojej rodzinie, terapii i Katarzynie Cichopek. Aktorka skomentuje słowa byłego męża?

Marcin Hakiel w wywiadzie wspomina o Katarzynie Cichopek i terapii

Marcin Hakiel od czasu rozstania z Katarzyną Cichopek i głośnego oświadczenia, które zapoczątkowało prawdziwą medialną burzę, nie ukrywał, że to dla niego trudny rok. Obecnie para jest już po rozwodzie i każde z nich układa sobie życie u boku nowych partnerów, starając się nie komentować kontrowersji wokół ich relacji. Marcin Hakiel po rozstaniu zdecydował się na terapię, którą nadal kontynuuje, co zdradził właśnie w rozmowie z "Twoim Imperium". Tancerz przyznał, że teraz skupia się na tym, co przyniesie mu życie:

Nie ukrywam, że jestem od dłuższego czasu na terapii. Ten rok był bardzo burzliwy, choć mam takie poczucie, że wszystko dzieje się po coś. Trzeba akceptować to, co nam los przynosi. Istotne nie jest to, co się nam przydarzyło, ale to, co z tym zrobimy. - powiedział Marcin Hakiel w rozmowie z "Twoim Imperium".

Tancerz mówi wprost, że nie chce rozpamiętywać tego, co było, ale ruszył do przodu i chce być dobrym człowiekiem. Co więcej, Marcin Hakiel dodaje też, że szanuje swoją byłą żonę i być może dlatego nie zabiera głosu w sprawie kontrowersji wokół jej relacji z Maciejem Kurzajewskim.

Ja postanowiłem, że będę żył dalej, nie chcę rozpamiętywać tego, co było, szanuję mamę swoich dzieci i chcę być dobrym człowiekiem - dodaje wymownie Marcin Hakiel, zabierając głos w sprawie byłej żony.

Były tancerz z "Tańca z Gwiazdami" nie ukrywa, że to dzieci są dla niego najważniejsze i skupia się na nich, pozwalając im rozwijać swoje pasje.

Syn jest w ósmej klasie, przed nim ciężki rok pierwszych życiowych sprawdzianów. Jestem dumny z tego, że Adam jest bardzo odpowiedzialny i doskonale zdaje sobie sprawę, że czeka go duży egzamin. Helena jest w trzeciej klasie. Staramy się pielęgnować pasje: syn sport, córka jest uzdolniona artystycznie - śpiewa, gra na pianinie, chodzi na zajęcia teatralne. Chcę, aby dzieci się rozwijały, ale nie jestem ojcem, który przymusza je do czegoś, wbrew woli i chęci.

To nie wszystko! Marcin Hakiel dodaje też, że stara się być lepszym człowiekiem i po rozwodzie chce wrócić do codziennego rytmu bez rozgłosu i kontrowersji.

Mam życiową dewizę: każdego dnia starać się być lepszym człowiekiem, trochę lepszą wersją siebie. Po prostu lubię rano móc spokojnie spojrzeć na swoje odbicie w lustrze - dodał Marcin Hakiel.

