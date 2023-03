Marcin Hakiel po raz pierwszy pokazał twarz partnerki. Fani: "Pięknie"

Marcin Hakiel dosłownie promienieje! Wszystko wskazuje na to, że duża w tym zasługa jego nowej miłości. Tancerz ostatnio jest coraz bardziej aktywny w swoich mediach społecznościowych i często w jego relacjach przewijają się wspólne chwile spędzone z nową partnerką i pociechami. Tak się stało i tym razem! Marcin Hakiel pochwalił się rodzinnym weekendem, podczas którego nie zabrakło wielu atrakcji. Zobaczcie nowe zdjęcia. Marcin Hakiel pochwalił się nowymi zdjęciami z partnerką i dziećmi Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek po rozwodzie, układają sobie życie u boku nowych partnerów. Jak wiadomo, Katarzyna Cichopek jest w związku z Maciejem Kurzajewskim , a z kolei Marcin Hakiel jest szczęśliwie zakochany w pięknej blondynce. Tancerz jednak nie ujawnia wizerunku swojej nowej partnerki w pełni - zazwyczaj publikuje zdjęcia, na których jego ukochana pozuje tyłem. Jak wyjaśnił w jednym z komentarzy, to jego kobieta podjęła decyzję o tym, aby nie pokazywać jej wizerunku w Internecie. - Dziękuje za wszystkie komentarze! Żyjemy w wolnym kraju, każdy podejmuje swoje decyzje. Moja Kobieta podjęła decyzję o niepokazywaniu twarzy, co nie znaczy że czasem nie wstawię wspólnego zdjęcia - napisał Marcin Hakiel. Mimo to na instagramowym profilu tancerza nie brakuje jednak zdjęć z jego nową ukochaną. Tym razem Marcin Hakiel pochwalił się wspaniałym weekendem spędzonym z partnerką i pociechami. Zobaczcie zdjęcia! Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał nagranie z synem. Ten widok wzruszył internautów. "Tatuś na medal" Fani cieszą się szczęściem tancerza. W komentarzach zostawiają mu mnóstwo serdecznych słów i komplementów. - Piękna Rodzinka ❤️❤️ Pozdrawiam Serdecznie 😍 - Marcin kwitniesz😍Super🫶 - Wszystkiego najlepszego dla Was kochani❤️ - Szczęścia Panie Marcinie...