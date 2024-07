Marcin Hakiel jakby przeczuwał burzę, która wybuchła po oświadczeniu Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego i uciekł z Warszawy. Instruktor tańca wybrał się w góry. Właśnie pokazał zdjęcia z wyjazdu. Okazało się, że towarzyszą mu nie tylko syn i córka, ale również dwie inne osoby. To jego nowa patchworkowa rodzina?

Reklama

Marcin Hakiel wypoczywa z nową partnerką w Zakopanem?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie ukrywają już swojego związku, co nie wszystkim się podoba. Prezenterzy wybrali się do Jerozolimy z okazji 40. urodzin gwiazdy "M jak miłość". Nowa para w polskim show-biznesie udzieliła już nawet pierwszego wspólnego wywiadu. Co na to Marcin Hakiel?

Zobacz także: Paulina Smaszcz wytyka zdrady Cichopek i Kurzajewskiemu: "Trwały od programu "Czar Par""

Instagram @marcinhakiel

Choć były mąż Katarzyny Cichopek jest aktywny w mediach społecznościowych, to nie odniósł się do zamieszania wokół prezenterów "Pytania na śniadanie". Pochwalił się za to udanym weekendem w Zakopanem, którego nie spędza sam. Na zdjęciach widzimy Marcina Hakiela z dziećmi i nie tylko.

Instagram @marcinhakiel

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzielili pierwszego wspólnego wywiadu. Były pocałunki

Zobacz także

Reklama

Widać, że jego córce towarzyszy koleżanka. Na jednym ze zdjęć możemy zauważyć, że na wyjeździe jest cała piątka. Instruktor tańca jednak nie pochwalił się twarzami swoich towarzyszy. Myślicie, że to jego nowa partnerka i jej córka?

Instagram @marcinhakiel

Instagram @marcinhakiel