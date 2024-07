Tatiana Okupnik została mamą małej Matyldy. Mała ma miesiąc, a już wiadomo, kto zostanie ojcem chrzestnym! Tak, tak! Nie mylicie się, to Marcin Gortat - tak donosi "Na żywo".

Relacje Gortata z rodzicami małej Matyldy są bardzo bliskie. Mąż Tatiany jest przyjacielem i agentem w USA Gortata, a koszykarz był też świadkiem na ich ślubie. Tatiana Okupnik i Michał Micielski pobrali się w 2013 roku.

Ale nie tylko to przemawia za tym, aby to Gortat został ojcem chrzestnym Matyldy. Co jeszcze?

- Jej rodzice uważają go za dobrego ducha swojego związku. Nie wyobrażają sobie by kto inny mógł trzymać do chrztu ich największy skarb - mówi znajoma rodziny gazecie.

Córka Tatiany Okupnik przyszła na świat 15 sierpnia 2016 roku. Jak czytamy w "Na żywo", podobno wcale nie było pewne, że wokalistce uda się mieć dzieci bez komplikacji. Wszystko przez wypadek snowbordowy, któremu uległa w 2013 roku. Tatiana miała złamaną kość ogonową - wtedy podobno dowiedziała się, że ten uraz może spowodować trudności w zajściu w ciążę i jej utrzymanie. Ale jak widać, wszystko znakomicie się udało.

W grudniu 2015 roku Tatiana Okupnik na stałe przeniosła się do USA do męża i wtedy też oznajmiła mu, że zostaną rodzicami! I jak tu nie wierzyć w happy endy? :)

Marcin Gortat ma zostać ojcem chrzestnym dziecka Okupnik i przyjaciela.