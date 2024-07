Marcin Dorociński ma wielkie serce i kocha zwierzęta! W swoim domu gwiazdor ma aż dwa psy ze schroniska.

Mamy w naszej rodzinie dwa psy za schroniska. Można się bardzo dużo miłości od nich nauczyć, naprawdę.

To nie pierwszy raz kiedy aktor okazuje swoją słabość do czworonogów (Zobacz także: Dorociński do fanów: "Pomóżcie znaleźć Juliana!"). Co jeszcze zdradził nam Marcin Dorociński? Posłuchajcie!

Marcin Dorociński należy do największych gwiazd polskiego kina.