Marcin Dorociński zaangażował się w poszukiwania. Znany aktor, który ostatnio gra główną rolę w serialu "Pakt", szuka psa swojej agentki. Zwierzę zostało potrącone w Warszawie przez samochód i w szoku uciekło. Gwiazdor zaapelował do swoich przyjaciół i fanów na Facebooku o pomoc. A ma ich dużo - profil obserwuje blisko 175 tys. osób.

Do Warszawiaków, ludzi dobrej woli. Dziś około południa pies mojej agentki Ani został potrącony przez samochód na przejściu przy ulicy Belwederskiej przy parku Morskie Oko. Kierowca się nie zatrzymał. Pies w szoku uciekł w stronę ulicy Puławskiej i do tej pory się nie odnalazł. Jeśli ktokolwiek z Was widział psa, proszę o kontakt.

Jak pisze aktor, pies reaguje na imię Julian, Julek albo Juluś. Ma czekoladową, kędzierzawą sierść, jest wysoki, waży 35 kilogramów.

Jest bardzo łagodny i ufny. W domu czeka na niego zrozpaczona właścicielka. Proszę o pomoc i czujność jeśli zobaczycie gdzieś błąkającego się psa. #‎znajdźmyjuliana - apeluje Marcin Dorociński.‪‬

A oto zdjęcia psiaka, które zamieścił na swoim profilu facebookowym.

Co ciekawe, aktor już wcześniej angażował się w akcje pomocy psiakom. W ubiegłym roku opublikował na swoim Facebooku krótką notkę, w której prosił o pomoc dla psa Cezara. Nie był to przypadkowy wybór - zwierzak zagrał bowiem w filmie "Róża" Wojtka Smarzowskiego i Dorociński poznał go właśnie na planie. Gwiazdor zachęcał do wsparcia finansowego, które pomogłoby pokryć dość kosztowne leczenie.

Jak widać, Marcinowi nie jest obojętny los zwierząt.