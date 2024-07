Marcelina Zawadzka słynie ze swojego dobrego stylu. Prawie zawsze zachwyca nas idealnie dopasowanymi do niej stylizacjami. Choć zdania w redakcji były podzielone, jednak tym razem nie możemy jej pochwalić. Marcelina postanowiła poeksperymentować i założyła coś, co trudno jest nam opisać...

Zacznijmy od delikatnej wiosennej sukienki, która w błyskach fleszy połyskiwała. Na sukienkę Marcelina zarzuciła oryginalną kurtko-marynarkę z różowymi guzikami. Zaskoczeniem był zimowy akcent w postaci futrzanych rękawów! Dodatki były równie zaskakujące - czerwone wiązane sandałki (bardzo modne w tym sezonie!) oraz delikatna torebka na złotym łańcuszku. W stylizacji Zawadzkiej działo się zdecydowanie za dużo, chociaż pojedyncze elementy w innych zestawieniach mogłyby się obronić. Ale to jeszcze nie koniec...

Marcelina poeksperymentowała nie tylko ze stylizacją, ale i z makijażem. Mamy wrażenie, że jej makijażystka nałożyła jej na twarz za dużo rozświetlacza. Mocno podkreślone oko oraz intensywna czerwień na ustach przyćmiły naturalną urodę Zawadzkiej.

Na plus możemy zaliczyć prostą fryzurę - delikatnie związane włosy - to jest to, co u Marceliny lubimy najbardziej!

A wy jak oceniacie stylizację Marceliny?

Co sądzicie o futrzanych rękawach?

Marcelina postawiła na mocny makijaż: czerwone usta, mocno podkreślone rzęsy i sporo rozświetlacza...

