Marcela Leszczak wprawdzie nie wygrała "Top Model 3", ale radzi sobie zdecydowanie najlepiej ze wszystkich uczestniczek show. Ma na koncie już dwie duże kampanie reklamowe i praktycznie każdego tygodnia gości na planie kolejnych sesji zdjęciowych. Przypomnijmy: Marcela łapie zlecenie za zleceniem. Nowe sesje modelki

Reklama

To jednak nie koniec ambitnych planów Marceli - modelka ma również ambicje, aby robić karierę nie tylko na wybiegu i przed obiektywem. Jak podaje serwis media2.pl, Marcela zagra w nowym serialu telewizyjnym jedną z głównych ról. Serial "Miłość na bogato" zadebiutuje na antenie VIVA Polska już pod koniec sierpnia, a Marcela jest już na planie zdjęciowym, gdzie powstaje produkcja.

"Miłość na bogato" to serial balansujący na granicy fikcji i rzeczywistości, opowiadający o grupie młodych i zamożnych ludzi z Warszawy, którzy szukają miłości. Marcela Leszczak, podobnie jak reszta aktorów-naturszczyków, zagra samą siebie czyli ambitną modelkę. Poniżej pierwsze zdjęcia z planu. Dodajmy, że Leszczak ma za sobą mniejszą rolę w reklamie marki Samsung. Zobacz: Top Model reklamują Samsung

Produkcja zapowiada się niezwykle ciekawie, a my trzymamy kciuki za aktorski debiut Marceli. Będziecie oglądać serial z jej udziałem? Ciekawe, co na to Zuza? Zobacz: "Widzowie popełnili błąd. Zuza nie zrobi kariery"

Zobacz także

Reklama

Zobacz też gorące zdjęcia Marceli z chłopakiem w centrum handlowym: