Od dwóch dni wszyscy wielbiciele zwierząt żyją fatalnym incydentem, kiedy to znany maratończyk, Piotr Kuryło przywiązał ciężarną suczkę w największy upał pod bramą schroniska koło Augustowa. I zostawił ją bez wody na słońcu. Schronisko udostępniło nagranie z kamery, a sportowiec został natychmiast skrytykowany przez internautów, dziennikarzy i gwiazdy. Zobacz: Karolina Korwin Piotrowska miażdży maratończyka, który porzucił psa na słońcu WIDEO

Głos w sprawie zabrała teraz wielka miłośniczka psów, Agnieszka Włodarczyk. Gwiazda z chęcią zamknęłaby Kuryło w więzieniu. Jest oburzona całą historią:

Powinien trafić za kratki! Dopóki ludzie będą czuli się bezkarni, a Sądy będą wydawać wyroki w zawiasach nic się nie zmieni! Naprawdę uważał, że schroniska są po to by pomagać psom? ...że wystarczy psa przywiązać do bramy schroniska zamiast do drzewa żeby dostać rozgrzeszenie? Dupek! - pisze Agnieszka na swoim Facebooku.