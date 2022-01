Syn Michała Wiśniewskiego, Xavier, namiętnie całuje ukochaną! To siostra Sebastiana Fabijańskiego

Czy Michał Wiśniewski ma romans z 20-letnią Agatą Buczkowską? To pytanie zadają sobie wszyscy fani "Ich Troje", a także niewątpliwie i Dominika Tajner-Wiśniewska . Kilka tygodni temu jej małżeństwo rozpadło się. A w kuluarach mówi się, że Michał odszedł od niej i związał się z młodziutką wokalistką "Ich Troje". Czy Agata Buczkowska zostanie piątą żoną Wiśniewskiego? Wokalista odniósł się do plotek. Michał Wiśniewski ma romans z Agatą Buczkowską? To już pewne. Michał Wiśniewski i Dominika Tajner rozwodzą się. O tym fakcie poinformowała sama córka Apoloniusza Tajnera. Według "Super Expressu" kryzys w związku pary trwał już wiele miesięcy! Złożenie papierów rozwodowych do sądu wydawało się jednak bardzo odległym krokiem dla Dominiki. Ale Michał Wiśniewski ma już za sobą trzy rozwody, więc nad kolejnym być może długo się nie zastanawiał. Zobacz także: Jego czwarte małżeństwo właśnie się rozpada. Dlaczego Michał Wiśniewski postanowił rozwieść się z żoną Dominiką? Czy lider "Ich Troje" zostawił piękną żonę dla młodszej kochanki? W 2018 roku do zespołu dołączyła ówcześnie 19-letnia Agata Buczkowska. Nastolatka do "Ich Troje" trafiła po przegranej w "The Voice of Poland" (Agata odpadła na etapie bitew). Wydawało się, że ją i Michała łączą wyłącznie sprawy zawodowe. - Ona jest na tyle dojrzała, na tyle dorosła, że odnalazła się na tej scenie, a wy przyjęliście ją mega ciepło. Z tego powodu bardzo się cieszę, bo przed nami nagranie nowej płyty - wyznał Michał Wiśniewski w jednym z wywiadów. Czy Michał zostawił Dominikę Tajner dla wokalistki? Artysta plotki skomentował na Instagramie! Agata Buczkowska i Xavier Wiśniewski. No i teraz by się...