Pokaz kolekcji Macieja Zienia na sezon wiosna-lato 2013 stał się naturalną inauguracją projektu T-Mobile Fashion zrzeszającego czołowych projektantów polskiej sceny modowej. Został otwarty prezentacją wzoru zaprojektowanego przez projektanta specjalnie z myślą o unikalnej linii dodatków, która została przybliżona szerokiemu gronu odbiorców świata mody.

Na wybiegu pojawił się pierwszy gadżet z kolekcji - jedwabna chusta zadrukowana wzorem projektu Macieja Zienia. Była to bowiem pierwsza w historii tak kompleksowa realizacja pokazu mody na żywo, który mogliśmy zobaczyć w internecie.

Podczas pokazu zostały zaprezentowane dwie premierowe kolekcje ceramiki Tubądzin. Ich unikalny design po raz kolejny został zainspirowany podróżami projektanta. Tym razem do dynamicznego Berlina i luksusowego Monako. Nowe płytki trafią do sklepów już wiosną. Kolekcja została uzupełniona złotą i srebrną biżuterią oraz zegarkami marki Apart, z którą Maciej Zień współpracuje już od kilku lat.

