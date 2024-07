Malwina Wędzikowska raz jeszcze zachwyciła nas swoim makijażem. Znana stylistka pojawiła się na wczorajszym pokazie wiosenno-letniej kolekcji Ani Kuczyńskiej. Gwiazda na niewielkim evencie zaprezentowała się doskonale.

Malwina postawiła na paryski look, w którym bardzo jej do twarzy. Modny golf, sztyblety na malutkim obcasie i beret, a do tego szałowy makijaż. Delikatnie podkreślone oczy i śliwkowe usta nadały całej stylizacji pazura. Całość oceniamy na 5+.

