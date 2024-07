Zaledwie kilka miesięcy temu Karolina Malinowska "rozstała się" w Joanną Horodyńską, z którą na łamach magazynu "Party" oceniała stylizacje gwiazd. Była modelka zajęła się własnymi projektami, a większą ilość wolnego czasu spędza głównie z rodziną, która jest dla niej najważniejsza. Malinowska jest żoną Oliviera Janiaka oraz matką dwóch synów: młodszego Christiana i starszego Fryderyka.

Celebrytka w rozmowie z miesięcznikiem "Mamo to ja" zdradziła jakie metody wychowawcze zastosowała w swoim domu. Można się nieźle zaskoczyć:

- Kiedy Fredzio teraz mówi: "chcę mieć na palcach takie kolory jak mama" to maluję mu paznokcie. Gdy byłam w drugiej ciąży, kupiłam mu różową spacerówkę z bobasem. Był zachwycony!

Malinowska od razu wytłumaczyła, że nie widzi nic złego w zachowaniu syna i skrytykowała osoby, które nie do końca zaakceptowałyby takie zachcianki swoich dzieci:

- Ale zauważyłam, że rzeczywiście sporo ludzi ma z tym problem, tzn. kiedy dziewczynka bawi się autami, to wszystko jest ok, ale kiedy chłopiec nosi lalkę, to wszyscy się dziwią.