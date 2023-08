Joanna Opozda ostrożnie podchodzi do dzielenia się swoim życiem w mediach, a w szczególności jeśli chodzi o synka. Czasem zdarza jej się jednak zrobić wyjątek i tym razem nie jest inaczej. Wspólna sesja zrobiła ogromne wrażenie na fanach.

Joanna Opozda odsłoniła twarz synka

Od dnia porodu Joanna Opozda bardzo uważa na prywatność małego Viniego i nie upublicznia jego wizerunku. Zdarza się, że przemyca odbiorcom drobne smaczki, ale bardzo pilnuje, by twarz chłopca była zawsze zasłonięta.

Teraz Joanna zrobiła wyjątek, a miała do tego wyjątkową okazję, bo wybrała się z synkiem na wspólną sesję zdjęciową do fotograf Karoliny Stępniak (Instagram nieidealne.kadry). Opublikowała na Instagramie kilka zdjęć z plaży, gdzie czule obejmuje swojego pierworodnego. Nie w sposób nie zauważyć, że Vincent jest już naprawdę dużym chłopcem, a co więcej, że staje się coraz bardziej podobny do mamy!

Ku naszemu zaskoczeniu, Joanna Opozda odsłoniła twarz pociechy. Co prawda pojawiło się na niej serduszko, które miało zasłonić jego wizerunek, ale aktorka ustawiła je w takim miejscu, że widać fragment buzi malucha.

Widząc te zdjęcia nie ma wątpliwości, że Vincent to prawdziwa słodycz i robi się coraz bardziej podobny do mamy. Na jednej z fotografii aktorka czule całuje go w czoło, pokazując w ten sposób ogromną więź, jaka ich łączy. Z pewnością jest ona szczególnie wyjątkowa, zwarzywszy na fakt, że na co dzień aktorka samotnie wychowuje chłopca.

Ostatnio Joanna Opozda gorzko wypowiedziała się nt. relacji Antka Królikowskiego z synem. Przyznała wprost, że aktor nie interesuje się Vincentem.

Od początku grudnia zeszłego roku, Antek nawet raz nie napisał, nie zadzwonił, nie zaproponował spotkania z synem, nie wyszedł z żadną inicjatywą, tylko ja proponowałam spotkania które ostatecznie nie doszły do skutku.

Na szczęście Joanna może liczyć zawsze na swoich fanów, którzy wspierają ją w trudnych chwilach. Tym razem wszyscy ruszyli do komentowania uroczych zdjęć z synkiem - już po chwili zaczęły pojawiać się pierwsze słowa zachwytu.

Ale Vincent jest słodki Ogrom miłości! Przecudowne kadry! Piękne zdjęcie

Pod zdjęciami sama Joanna zamieściła bardzo poruszający opis, cytując fragment książki, którą przeczytała Vincentowi.

“Miłość jest wtedy, gdy jesteś prawdziwy w oczach drugiego człowieka.” Cytat pochodzi z najpiękniejszej (w moim odczuciu) książki dla dzieci: Aksamitny Królik - Margery Williams. Polecam wszystkim, dużym i małym. Dziś przeczytałam Vincentowi. Dawno się tak nie wzruszyłam