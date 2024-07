Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel już trzech lat są szczęśliwymi rodzicami małego Adasia. Chłopiec wywrócił do góry nogami życie najsłynniejszej "Sexy Mamy", która na łamach magazynu "Mamo to ja" zdradziła jak udaje jej się pogodzić życie celebrytki z opieką nad dzieckiem. Okazuje się, że synek serialowej aktorki, którą widzowie pokochali za rolę Kingi w "M jak miłość", lubi bawić się dość oryginalnymi rzeczami...

Pociecha celebrytki nie wymaga od swoich rodziców drogich zabawek, a jedynie... masła!

- Po prostu Adaś zamiast zabawek ukochał sobie masło :) Był taki okres, że całymi dniami chodził przytulony do kostki masła: łapki tłuste, ubranie całe w plamach. Ja na to nie pozwalałam, ale Marcin mówił: "No weź, niech nie płacze" - wyznała Kasia Cichopek.

Oprócz masła mały Adaś ma również inną ulubioną zabawkę - przytulankę. Jak sama Cichopek przyznaje, jej synek uwielbiał spać z mydłem!

- Z kolei wieczorem Adaś chciał spać z mydłem: bawił się z nim w kąpieli, a potem już nie chciał wyjść bez niego z wanny. No i wtedy kochani rodzice pakowali mu mydło do foliowego woreczka i dawali do spania - przyznaje serialowa aktorka.

Wygląda więc na to, że Katarzyna Cichopek nie musi wydawać fortuny na zabawki dla synka.

