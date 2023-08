Małgorzata Tomaszewska, prezenterka znana widzom TVP z "Pytania na śniadanie" czy "The Voice of Poland" zdradziła szczegóły swojej znajomości z Robertem Lewandowskim. Gwiazda przyznała, że znali się jeszcze w czasach szkolnych! Czy Robert Lewandowski już wtedy wyróżniał się wśród rówieśników? - Nie pamiętam, by zaliczał się do tych chłopców, którzy lubili... Małgorzata Tomaszewska szczerze o Robercie Lewandowskim. Chodzili do tej samej szkoły Małgorzata Tomaszewska prężnie rozwija swoją karierę w TVP. Prezenterka cieszy się sympatią widzów i mediów, z którymi chętnie rozmawia na różne tematy. Niedawno Małgorzata Tomaszewska skomentowała rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela , a teraz w wywiadzie dla Plejady.pl zdradziła, że z Robertem Lewandowskim zna się od szkolnych lat. Oboje uczęszczali do szkoły sportowej w Warszawie i choć ich znajomość nie była bardzo bliska, Małgorzata Tomaszewska potrafi powiedzieć kilka słów o tym, jaki był naprawdę jej kolega ze szkoły. Oboje do dziś mają wielu wspólnych znajomych, a pierwsze wspomnienie, które przyszło prezenterce TVP do głowy to studniówka! - Mamy mnóstwo wspólnych znajomych. (...) Nie byliśmy blisko, bo chodziliśmy do równoległych klas. Natomiast pamiętam, że tańczyliśmy blisko siebie poloneza: ja tańczyłam w parze z jego najlepszym przyjacielem, Marcinem, a Robert tańczył chyba z Dianą, i w pewnym momencie myśmy się zamieniali w parach - opowiedziała Małgorzata Tomaszewska w Plejada.pl. Zobacz także: Anna Lewandowska na przymiarkach... sukni ślubnej! Zaskakujące zdjęcia Małgorzata Tomaszewska postanowiła także opowiedzieć o tym, jaki był Robert Lewandowski w tamtych czasach. To, że...