Katarzyna Skrzynecka już zaczęła przygotowania do specjalnej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Mało osób jednak wie, o której godzinie tak naprawdę zaczyna się charakteryzacja uczestników do show. Teraz Kasia Skrzynecka odsłoniła kulisy przygotowań. Zobaczcie, jak to wygląda! Wielu z was na pewno będzie zaskoczonych.

Katarzyna Skrzynecka zaskoczyła fanów wpisem w środku nocy. Chodzi o "Twoja twarz brzmi znajomo"

Już niebawem na scenie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ponownie pojawi się Katarzyna Skrzynecka. Aktorka już rozpoczęła przygotowania do uwielbianego przez widzów show. W nocy z wtorku na środę opublikowała nawet post, który może nieźle zaskoczyć fanów. Dlaczego? Jak się okazało, przygotowania uczestników do nagrań programu startują właśnie w środku nocy! Zobaczcie, co napisała Skrzynecka:

Zaczęło się. Zmęczona, ale szczęśliwa @twojatwarzbrzmiznajomo. Próby charakteryzacji... próby muzyczne... próby kostiumów i choreografii, próby kamerowe w @telewizja.cyfrowy.polsat Aby skoordynować naszą Gold 8-kę bardzo zapracowanych pozytywnych Wariatów. Start pracy w studio to 02:45 nocą, a koniec takiej doby dla niektórych około 23:30... chyba, że któreś gna o 17:30 do teatru by zagrać swoje wieczorne spektakle - to wtedy wyjątkowo wcześniej ...Ale będzie pięknie! MUSI - czytamy.

Zdjęcia, którymi podzieliła się Katarzyna Skrzynecka przedstawiają ją w naturalnej odsłonie, bez makijażu i filtrów, a jeden z kadrów ukazuje rozpoczęcie charakteryzacji, której wymaga show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fani w komentarzach są zgodni:

WOW jaka Pani jest piękna BEZ MAKIJAŻU. Pani Kasiu, dla mnie zawsze była Pani najpiękniejszą polską aktorką

Kasiu śliczna...teraz wyglądasz przepięknie

Kasiu, wyglądasz olśniewająco! - zachwycają się fani.

Czekacie na pierwszy odcinek wyjątkowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której zobaczymy Katarzynę Skrzynecką?

VIPHOTO/East News