Małgorzata Socha to jedna z tych aktorek, których w "Playboyu" raczej szybko nie zobaczymy. Gwiazdę częściej możemy podziwiać na deskach teatru, a jeśli chodzi o prasę to głównie w magazynach dla kobiet. Po kampanii promującej magazyn "Flesz", Małgorzata uśmiecha się z kolejnej okładki. Aktorka tym razem zachęca do kupienia sierpniowego numeru polskiego "Elle".

Nasi czytelnicy zauważyli, że Socha pod delikatną, żółtą koronkową sukienką jest... naga. Pomiędzy przerwami można zobaczyć wyraźnie wystające sutki. Czy takie zdjęcie jest ciekawsze od totalnie nagiej, ale zasłaniającej to i owo, Patricii Kazadi na okładce "Vivy!"?

