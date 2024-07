Małgorzata Socha jest obecnie jedną z najbardziej zapracowanych aktorek w Polsce. Media rozpisują się więc, że gwiazda nie ma czasu dla swojej rodziny. Socha za każdym razem dementuje te krzywdzące plotki, choć rzeczywiście jest bardzo zajętą osobą. Przypomnijmy: Socha żaliła się na brak czasu dla bliskich. Jej szef zdradził jakie ma wobec niej plany na Sylwestra

Początki jej kariery nie były jednak tak kolorowe, jak się wydaje. Aktorka w rozmowie z "InStyle" zdradziła, że tuż po skończeniu kariery aktorskiej role się nie posypały, musiała więc poszukać sobie innego źródła utrzymania. Stara się więc nauczyć swoją córeczkę Zosię, że nie zawsze w życiu układa się po myśli:

Nie znoszę bylejakości. Bez względu na to, jaki zawód się wybiera, trzeba wykonywać go najlepiej, jak tylko się da. Chociaż czasami odnoszę wrażenie, że aktorstwo to chyba jedyna na świecie profesja, w której nie tylko rzetelność i pracowitość przekładają się na sukces. Tu duże znaczenie ma również przypadek i łut szczęścia. W moim wypadku po szkole aktorskiej nie od razu posypały się role. Pracowałam nawet jako agentka nieruchomości. Taki stosunek do życia wyniosłam z domu i chcę to sama przekazać córce. - przekonuje Socha