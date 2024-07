Małgorzata Socha zdradziła ostatnio, że jej idealne wakacje to leżak, słońce i dobra książka. Do tej pory urlop spędzała za granicą. M.in. w Hiszpanii, Francji oraz Grecji. A na co zdecydowała się w tym roku?

Małgosia niedługo wyjeżdża z rodziną na pięć tygodni do Sopotu – mówi nam przyjaciółka aktorki. – Jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Przez cały dzień będzie plażować z córeczką Zosią i mężem Krzysztofem, a w niektóre wieczory zagra wyjazdowe spektakle „Polityka” z Teatrem 6. Piętro.

Pierwszy już 17 lipca w Operze Leśnej w Sopocie. Mimo że gwiazda będzie musiała trochę popracować, to i tak pięć tygodni z (już prawie dwuletnią) córeczką Zosią nad polskim morzem brzmi cudownie.

A Wy dokąd jedziecie na wakacje? Może do Sopotu obejrzeć Sochę w teatrze lub... na plaży? ;)

