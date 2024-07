Małgorzata Rozenek zmieni nazwisko po ślubie? Już niebawem gwiazda i Radosław Majdan powiedzą sobie "tak". Ich ślub jest drugim najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w tym roku. Pierwszy z nich już się odbył w minioną sobotę. To wtedy Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak-Starak powiedzieli sobie "tak" w romantycznej Wenecji. Teraz wszyscy czekają na kulisy uroczystości Małgorzaty Rozenek i sportowca. Jak na razie wiadomo tyle, że suknię uszyje gwieździe Eva Minge i z pewnością będzie to wyjątkowa kreacja. W końcu prowadząca "Projekt Lady" wie, jak zwrócić na siebie uwagę. W rozmowie z tvn.pl zdradziła też, co stanie się z suknią ślubną po długo wyczekiwanym dniu:

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ta suknia później zostanie przekazana na cele charytatywne. Eva ma bardzo prężnie działającą fundację, która pomaga samotnym matkom. Ja cieszę się, że w ten sposób mogę przyczynić się do tego, aby komuś pomóc. Pierwsze przymiarki już za nami. Będzie pięknie! Miało być skromnie, wyjdzie jak zawsze.

W czasie rozmowy padło również pytanie, czy Małgorzata Rozenek ma zamiar przejąć nazwisko po Radosławie Majdanie. Jej odpowiedź zaskakuje!

Nie wiem, zastanawiamy się. To znaczy negocjujemy tę kwestię. Szczerze mówiąc nie chce mi się zmieniać dokumentów.

Czy Waszym zdaniem Małgorzata Rozenek powinna zmienić nazwisko?

Ślub Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana zbliża się wielkimi krokami