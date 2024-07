Małgorzata Rozenek wraca ze studia Dzień Dobry TVN

1 z 8

Małgorzata Rozenek przygotowuje się do zbliżającej się premiery jej książki "Poradnik Perfekcyjnej Pani Domu". W ramach promocji wydawnictwa, Rozenek pojawiła się w weekend w "Dzień Dobry TVN", gdzie reklamowała swoje dzieło. Przypomnijmy: "To nie jest przyjemna lektura do poduszki"

Rozenek przybyła do studia ubrana w modnym burgundowym płaszczu, do którego dobrała wysokie szpilki w podobnym odcieniu, okulary Ray-Ban i torebkę Sabriny Pilewicz. Uśmiechnięta gwiazda po wywiadzie chętnie rozdawała autografy zgromadzonym pod studiem fanom i pośpiesznie udała się do auta. Małgorzata po raz kolejny udowodniła, że tytuł "perfekcyjnej" należy się jej nie tylko za prezencję na antenie, ale również i poza nią.

Zobaczcie perfekcyjną Rozenek po wizycie w "Dzień Dobry TVN":