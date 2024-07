1 z 5

Małgorzata Rozenek w zielonym garniturze od Marlu zadała szyku na otwarciu nowego hotelu na warszawskim Nowym Świecie "SixtySix".

Co jeszcze miała na sobie gwiazda? Buty Ballin, a torebka Yves Saint Laurent! Ale to nie wszystko, na dzisiejszy wieczór Rozenek włożyła specjalnie dla niej zaprojektowany pierścionek z diamentem. Pierścionek to dzieło Doroty Kempko z kolekcji, która na otwarciu hotelu miała też pokaz swojego rękodzieła.

A ten co widzicie na zdjęciu to pierścionek z Selfie Jewellery.

Jak Wam się podoba Małgorzata Rozenek w takiej zieleni?

