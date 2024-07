Gwiazdą najnowszego numeru magazynu "Viva!" jest Małgorzata Rozenek. Gwiazda zgodziła się udzielić szczerego wywiadu, w którym po raz pierwszy otwarcie ustosunkowała się do rozwodu z mężem Jackiem. Przypomnijmy, że pierwsza rozprawa w sądzie czeka gwiazdę już w połowie kwietnia. Para chce rozstać się w przyjaźni, bez orzekania o winie.

Zobacz: Wielka miłość i rozstanie - tak wyglądał związek Małgorzaty Rozenek

W "Vivie!" Rozenek z sentymentem wspomina 10 lat małżeństwa oraz oryginalne oświadczyny. Jacek podjechał do swojej przyszłej żony na koniu i wręczył jej pierścionek.

- To był kary koń. Poza tym przyjechał w czasie burzy, więc obawiałam się, że koń się spłoszy. Ale to były bardzo piękne, szczęśliwe lata - wspomina Rozenek. Życie zderza nas jednak z twardą rzeczywistością, na którą czasami nie mamy wpływu. Jedyne, co możemy wówczas zrobić, gdy jeszcze nie jest za późno, to ratować przyjaźń i wzajemny szacunek. Najważniejsze, że pozostaliśmy dla siebie bliskimi ludźmi. Mam nadzieje, że na zawsze - dodaje.

Telewizyjna gwiazda wyznała również, że ma żal, iż jej szczęście prysło jak bańka mydlana. Rozenek ma nadzieję, że ta zaistniała, dość przykra sytuacja wzmocni jej osobowość i nauczy paru nowych rzeczy:

Gwiazda odniosła się również, do zdjęć publikowanych przez tabloidy, na których z Jackiem i dziećmi cały czas wyglądają jak szczęśliwa, kochająca się rodzina. Rozenek zaprzeczyła, jakoby wszystko było udawane:

- Po co mielibyśmy grać? My naprawdę lubimy spędzać razem czas. Chcemy żeby dzieci widziały obok siebie uśmiechniętych rodziców. My staramy się dbać o to, co dobre.