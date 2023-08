Anna Kalczyńska ma żal do TVN. Mówi o Rozenek i Woźniak-Starak

Anna Wendzikowska potwierdza informacje Party.pl i ogłasza swoje odejście z "Dzień Dobry TVN" po niemal 15 latach pracy na antenie. Jak sama pisze, to był jej "najdłuższy związek w życiu", jednak prezenterka poczuła, że czas na zmiany: Pokornie proszę o Wasze wsparcie na kolejnych etapach mojej wędrówki... - pisze Wendzikowska. Zobaczcie cały jej wpis! Anna Wendzikowska kończy pracę w "Dzień Dobry TVN" po 15 latach Anna Wendzikowska pracę reporterki w "Dzień Dobry TVN" rozpoczęła w 2007 roku. Przez lata specjalizowała się w wywiadach z zagranicznymi gwiazdami kina, ale również nowościami filmowymi czy ciekawostkami ze świata show-biznesu. Po 15 latach gwiazda postanowiła rozstać się z programem, o czym informowaliśmy Was jako pierwsi. Dlaczego? Wendzikowska odchodzi z "Dzień Dobry TVN", bo poczuła, że stoi w miejscu . W swoim wpisie na Instagramie Ania tłumaczy, że odejście z programu TVN było dla niej trudną decyzją: to dla mnie trudny post.. nie sądziłam, że kiedyś będę go pisać. jestem wierna, nie lubię zmian, przywiązuję się i zawsze wolę naprawiać niż wymieniać.. ale czasami życie pisze dla nas scenariusz niespójny z naszymi planami i nie warto się z życiem przepychać, bo ono zawsze wie lepiej… we wrześniu świętowałabym okrągłą rocznicę mojej pracy w @dziendobrytvn jak podsumować 15 lat? nie umiem... to mój najdłuższy związek 😂 więc wrzucam kilka zdjęć, które pokazują jak bardzo kochałam robić to, co robiłam.. a na końcu jedno z moich pierwszych zdjęć ze studia. niech to posłuży jako podsumowanie. i came a long way 🙏🏻 Anna podziękowała widzom za wsparcie: dziękuję! za wszystkie lekcje, lekcje zawodu i lekcje życia, za każdą szansę, za każdy wywiad, a były ich tysiące - rozmawiałam chyba z każdym możliwym hollywoodzkim aktorem, każda...