Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że jest wielbicielką zwierząt, a sama jest właścicielką kilku psów: buldoga angielskiego, buldoga francuskiego i uroczej chihuahuy Franceski. To właśnie najmniejsza i najmłodsza pupilka Małgorzaty Rozenek zwróciła uwagę internautów, którzy są zaniepokojeni jej wyglądem. O co chodzi?

Internauci zaniepokojeni najmniejszym pieskiem Małgorzaty Rozenek!

Małgorzata Rozenek, odkąd została prowadzącą "Dzień dobry TVN" oprócz codziennej aktywności fizycznej, musi poświęcać też czas na przygotowanie się do programu i tematów, które będą podejmowane w każdym kolejnym odcinku. Gwiazda TVN pokazała właśnie, jak wygląda home office w jej wydaniu i okazuje się, że ma wierną pomocnicę, którą jest oczywiście urocza Franceska.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła się uroczym nagraniem z domowego zacisza, a tymczasem jej fanki zwracają uwagę na pieska i z niepokojem piszą o wyglądzie Franceski...

- Pani Małgosiu czemu Francesce tak wystaje języczek???????też mam chihuahua i się zastanawiam... - Dlaczego języczek wystaje pieskowi ?

Internautki błyskawicznie zareagowały i nie zakończyło się pytaniach o zachowanie Franceski, ale pojawiło się również kilka teorii na temat wysuniętego języka u pieska:

- Piesek ma wadę zgryzu, dlatego wystaje mu język. - No właśnie… niestety - To raczej nie jest normalne. Biedny zwierzak

Instagram / m_rozenek

Fanki Małgorzaty Rozenek natychmiast stanęły w jej obronie i piszą wprost, że to jedna z cech tej rasy, a prowadząca "Dzień dobry TVN" doskonale opiekuje się swoimi czworonogami i traktuje zwierzęta, jak członków swojej rodziny.

- Jak pisałam test taka rasa a piesek jest bardzo szczęśliwy - Te pieski tak maja to ich uroda ????

Sądzicie, że faktycznie Małgorzata Rozenek nie ma powodu do zmartwień w przypadku wysuniętego języka Franceski?

Instagram / m_rozenek

