Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie życie Wersow i Friza odwróciło się do góry nogami. Wszystko przez to, że młodzi rodzice przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko, Maję. Influencerka nie ukrywa więc, że jest spełnioną mamą. Friz także jest zachwycony nową, życiową rolą. Popularni rodzice nie zapominają jednocześnie o swojej karierze, w związku z czym ostatnio Wersow i Friz coraz częściej bywają na salonach. Ci pamiętają także o wypoczynku i życiu prywatnym.

Właśnie dlatego ostatnio młodzi rodzice udali się na bajeczne wakacje. Tym razem polecieli na Bali. Przebieg swojego urlopu z chęcią relacjonują w mediach społecznościowych. Wersow z dumą chwali się swoimi nowymi, wakacyjnymi ujęciami. Influencerka robi to za sprawą Instagrama. Okazuje się jednak, że ostatnie kadry nie wszystkim przypadły do gustu. Pod ostatnimi zdjęciami posypała się liczna krytyka. Z jakiego powodu?

Okazuje się, że internautom nie spodobał się skąpy strój influencerki. Ci zwrócili uwagę także na miny, z jakimi pozuje do zdjęć:

Nie mogę z tych min kurde po co xd nie lepiej się uśmiechnąć po prostu xd

