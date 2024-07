1 z 5

Małgorzata Rozenek wystąpiła w kampanii Biedronki zatytułowanej "Wiosenne porządki"! Gwiazda będzie reklamowała środki czystości i produkty do sprzątania. Małgorzata Rozenek wystąpi w spocie telewizyjnym, a do tego w gazetce Biedronki będzie udzielała specjalnych porad. Kampania rozpocznie się 20 marca i potrwa do 2 kwietnia.

Specjalnie dla Was pokazujemy zdjęcia z sesji zdjęciowej właśnie do tej reklamy! Trzeba przyznać, że sceneria jest piękna, kolorowa i naprawdę wiosenna. A jak wypadła Małgorzata Rozenek? Zobaczcie ZDJĘCIA i wideo!

