Małgorzata Rozenek przyzwyczaiła już nas do swojego perfekcyjnego wizerunku. Gwiazda podczas wielkich wyjść zawsze zachwyca przemyślaną stylizacją, makijażem czy fryzurą - u niej nie ma miejsca nawet na najmniejszą wpadkę. Przypomnijmy: Rozenek najpiękniejszą gwiazdą na gali dwutygodnika

Okazuje się, że również na co dzień Małgorzata przykłada dużą wagę do swojego nienagannego wyglądu. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali ją w drodze do dentysty i patrząc na Rozenek można byłoby pomyśleć, że wybiera się na spotkanie biznesowe albo bankiet.

Krótka seksowna sukienka wyeksponowała jej zgrabne nogi, wysokie szpilki, biżuteria i wielkie okulary sprawiły, że powiało Hollywood. W końcu tytuł "Perfekcyjnej" nie wziął się z powietrza ;)