To już pewne! Małgorzata Rozenek dołączyła do grona gwiazd "Dzień Dobry TVN". Dziś, w czwartek 25 sierpnia, podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN ogłoszono, że Małgorzata Rozenek została prowadzącą hitu stacji. Jak na taką wiadomość zareagowali internauci? Po ramówce TVN w sieci zawrzało! Internauci komentują udział Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN" Media już od kilku tygodni informowały, że Małgorzata Rozenek dołączy do "Dzień Dobry TVN". Gwiazda TVN nigdy nie ukrywała, że chciałaby poprowadzić śniadaniowe show stacji, ale do tej pory nie było oficjalnego potwierdzenia, że tak się stanie. Dziś okazało się jednak, że żona Radosława Majdana naprawdę poprowadzi "Dzień Dobry TVN"- Małgorzata Rozenek na prezentacji ramówki TVN zadebiutowała jako nowa prowadząca "Dzień Dobry TVN"! Na profilu "Dzień Dobry TVN" Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie Małgorzaty Rozenek z pozostałymi prowadzącymi, a w komentarzach zawrzało. Część fanów jest zachwycona, że gwiazda będzie pojawiać się w śniadaniowym show. - Mega! Fantastyczna ekipa ❤️ - No i super Gośka 👏👏👏 - Super. Bardzo się cieszę. Małgoś trzymaj się dzielnie napewno sobie poradzisz. 💕💕💕💕💕 - Zwykle oglądam konkurencję ale jak będzie Gosia to myślę wrócić do was. - Brawo będę oglądała 🙌❤️- komentują fani. Zobacz także: Plejada gwiazd na jesiennej ramówce TVN. Małgorzata Rozenek, Joanna Krupa, Klaudia El Dursi i inni Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez...