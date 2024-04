Anna Mucha to znana i uwielbiana przez widzów aktorka. Wielu widzów kojarzy ją przede wszystkim z serialu "M jak miłość", w którym gra od 2003 gra Magdę Budzyńską. Swój debiut aktorski Mucha miała w wieku 9. lat w filmie "Korczak" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Na przestrzeni lat aktorkę można było zobaczyć w wielu filmach i serialach. Zagrała m.in. w "Prosto w serce", "Usta, usta", czy "Na dobre i na złe". Jeszcze niedawno mogliśmy zobaczyć ją w jury show "Czas na Show. Drag Me Out".

Anna Mucha przyłapana przez paparazzi

Chyba każdy pamięta scenę z serialu "M jak miłość", gdzie Hanna Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska) wjeżdża w kartony i ginie. Na ten temat powstało tysiące memów, a scena z Kożuchowską w roli głównej, to zdecydowanie najbardziej znana scena z serialu "M jak miłość". Nic więc dziwnego, że temat "M jak miłość" chcąc nie chcąc kojarzy się z tematem kartonów.

Tym razem z kartonami sfotografowana została Anna Mucha. Na szczęście wszystko odbyło się bezpiecznie, a zdjęcia wykonane przez paparazzi zrobione zostały podczas drogi Anny Muchy do paczkomatu. Jednak w oczy najbardziej rzuca się inna rzecz, a mianowicie brak makijażu u aktorki. Anna Mucha w naturalnej odsłonie wygląda jeszcze lepiej niż w pełnym makijażu. Zobaczcie sami!