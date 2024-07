W połowie sierpnia Małgorzata Rozenek wybrała się na wymarzone wakacje w towarzystwie swoich dwóch synów i Radosława Majdana. Para od dawna planowała egzotyczny urlop, ale grafik gwiazd pozwolił im na wyjazd dopiero teraz. Para podeszła do wypoczynku bardzo odpowiedzialnie i miał on również umocnić ich relacje z dziećmi. Przypomnijmy: Bajkowe wakacje Rozenek i Majdana na Dominikanie. Radek ma tam odpowiedzialne zadanie

Po powrocie Rozenek niemal od razu rozpoczęła wytężoną praca na planie kolejnego sezonu "Perfekcyjnej Pani Domu". Na gwiazdę czekała jednak miła niespodzianka. Jak informuje "Party", Małgorzata otrzymała list od brytyjskich pomysłodawców programu, którzy pogratulowali jej bycia najlepszą prowadząca "PPD" na świecie. Zdaniem magazynu tak personalna i naładowana komplementami notka to przepustka do kariery Rozenek za granicą.



Nie dość, że złożyli Małgosi gratulacje z okazji rozpoczęcia piątej serii, to jeszcze wyrazili podziw i stwierdzili, że jest najlepszą Perfekcyjną Panią Domu spośród wszystkich prowadzących ten program na całym świecie. Czy to oznacza, że Małgosia zrobi medialną karierę poza granicami Polski? Wszystko na to wskazuje... - czytamy w "Party".