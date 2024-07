Małgorzata Rozenek wróciła z wakacji już jakiś czas temu i od tamtej pory relacjonuje swoim fanom powrót do codzienności. Gwiazda nie ukrywa też, że przed nią wiele nowych wyzwań - zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Internauci zwrócili jednak szczególną uwagę na jeden element nowych kadrów Małgorzaty Rozenek - dlaczego licznie komentują jej ... buty?

Małgorzata Rozenek pisze o możliwościach, a fani patrzą na jej buty

Tegoroczne wakacje przyniosły Małgorzacie Rozenek wiele atrakcji, ale teraz przyszedł czas na powrót do codzienności i związanej z nią rutyny. Niedawno prezenterka relacjonowała fanom między innymi powrót do regularnych treningów, a teraz Małgorzata Rozenek zapowiada kolejne nowości.

Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie zdradziła co prawda, o jakie konkretnie wyzwania chodzi, jednak z pewnością rozbudziła ciekawość internautów.

- Nowy tydzień - nowe możliwości ???? Działajmy ????

Pod najnowszym wpisem Małgorzaty Rozenek na Instagramie nie zabrakło komentarzy internautów. Co ciekawe, sporo z nich nawiązywało do stylizacji gwiazdy, a konkretnie - do jej butów, które najwyraźniej nie spodobały się fanom!

- Sukienka ładna, ale sandały brzydkie, wyglądają jak ortopedyczne lub dla starszej kobiety co ma chore nogi.

- Nowy tydzień, nowy lans, nowe sandały, koniecznie modne... konsumpcjonizm level hard...

- Poważnie, takie sandały do takiej kiecki??? Nie!

Instagram @m_rozenek

Wśród komentujących znalazły się też jednak osoby, którym spodobała się stylizacja Małgorzaty Rozenek, a także jej plany na najbliższe tygodnie.

- To prawda, każdy tydzień przynosi ogrom możliwości i działania na lata.. podziwiam za ogrom pracy który wykonujesz .. jesteś tytanem pracy.. podziwiam za hart ducha .. dobrze że można mieć wybór i wybierać to co najlepsze dla Nas ????

- Śliczna sukienka, gdzie można kupić?

- Fajne sandały. Gdzie można kupić?

- Piękna stylizacja???? buty????????

A Wam, do której grupy fanów Małgorzaty Rozenek jest bliżej?

Instagram @m_rozenek