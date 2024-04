Związek Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego kwitnie: para wspólnie podróżuje i czerpie ze spędzonych razem chwil pełnymi garściami! Tym razem prowadząca "Love Island" podzieliła się kadrami ze słonecznej Andaluzji i nie kryje zachwytu nad tym regionem. Na nowych zdjęciach fani zauważyli jednak coś jeszcze! Wy też to widzicie?

Choć Karolina Gilon jest ostatnio w centrum zaskakujących zwrotów akcji w "Love Island", prowadząca miłosne show znajduje jednak czas na odpoczynek. W słonecznej Hiszpanii przebywa razem z ukochanym, gdzie m.in. zwiedza piękną Andaluzję. Tym razem Gilon podzieliła się na Instagramie swoimi przemyśleniami nt. tego rejonu, prezentując przy okazji romantyczne kadry z Mateuszem. Ależ słodko wyglądają!

Fani jednak, oprócz podziwiania krajobrazu, zwrócili wyjątkową uwagę na fakt, że ... Karolina Gilon i jej ukochany są do siebie bardzo podobni. Dali o tym znać w komentarzach!

Jesteście bardzo podobni! Uwielbiam Was. Jeżeli ludzie są do siebie podobni to będą fantastycznym małżeństwem

O komentarza pokusiła się nawet Marcelina Zawadzka. Koleżanka Gilon z Polsatu napisała wprost, że również ona spotyka się z podobnymi opiniami w kontekście siebie i swojego partnera:

Karolina Gilon zdecydowała się odpowiedzieć gwieździe Polsatu i ... kolejny raz wspomniała o dzieciach! Wygląda na to, że para ma już bardzo poważne, wspólne plany.

Podobno jak ludzie są do siebie podobni to bardzo dobrze wróży... także dla nas to super :)))) przynajmniej nie będziemy się kiedyś kłócić do kogo dzieci podobne

- odpowiedziała Gilon.