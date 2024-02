Antoni Królikowski opublikował na Instagramie wyjątkowe dla niego zdjęcie. Aktor pokazał fotkę, którą zrobił sobie z ukochaną już jakiś czas temu. Internauci zachwycają się partnerką Antoniego Królikowskiego, a niektórzy zwracają uwagę na pewien szczegół. W komentarzach zawrzało!

Antoni Królikowski już od jakiegoś czasu nie ukrywa, że po rozstaniu z Joanną Opozdą odnalazł swoje szczęście u boku prawniczki Izabeli. Początkowo para nie publikowała w sieci wspólnych zdjęć i nie pokazywała się publicznie, ale teraz jest inaczej. Kilka miesięcy temu Antoni Królikowski z partnerką nie szczędzili sobie czułości na premierze drugiej części filmu "Porady na zdrady", a teraz aktor pochwalił się prywatnym zdjęciem z ukochaną.

Tylko spójrzcie na ten kadr!

Pod zdjęciem pojawił się krótki podpis "pocztówka z Uroczyska", co wskazuje na to, że Izabela odwiedziła swojego partnera na planie serialu "Uroczysko", który jest emitowany w telewizji od grudnia 2023 roku. Pod zdjęciem zakochanej pary pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jedni zachwycają się Izabelą, a inni patrzą... na buty Antoniego Królikowskiego.

Panie Antku proszę zmienić image bo obecny jest roboczy i nadaje się tylko do pralki. Nie przystoi takiemu dżentelmenowi nawet stać koło takiej ładnej i szykownej Pani

Ale buciki to by Pan wyczyścił

Antoni Królikowski nie zareagował na zaczepki internautów, ale jedna z fanek stanęła w obronie aktora.