Tylko u nas! Małgorzata Rozenek zdradziła, który z piłkarzy na Euro 2016 podoba się jej najbardziej. Okazuje się, że jest to... Radosław Majdan! Dlaczego? Gwiazda TVN po prostu nie interesuje się sportem, nie ogląda meczów:

Jak oglądam w domu, to najbardziej podoba mi się Radosław Majdan, on najładniej wygląda w domu! Tych na boisku nie oglądam, bo ja nie jestem kibicem.

Radosław zachęca Małgorzatę do oglądania meczów, ale ta jednak jest silna! Co więcej, uciekła przed Euro do... Paryża, co bardzo rozbawiło Majdana, w końcu to we Francji odbywają się rozgrywki:

Radosław mnie zachęca, prosząc mnie: "Usiądź obok mnie i oglądaj", ale ja na tyle, żeby uciec, wyjechałam z moimi przyjaciółkami do Paryża, żeby dać Radosławowi kilka wolnych dni. Radosław się ze mnie śmiał: "Pojechały trzy blondynki uciec przed Euro, do stolicy, gdzie jest Euro, niewiarygodne!". Prawda jest taka, że tam nie widać tego Euro. Ja już chcę, żeby Euro się skończyło, bo to może mieć negatywny wpływ na wiele rodzin w Polsce - mówi nam Małgorzata.

Bardzo nas zaskoczyła tym wyznaniem!

Dla Małgorzaty Rozenek najprzystojniejszy jest oczywiście Radosław Majdan!