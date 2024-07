Małgorzata Rozenek opowiedziała o swoim ślubie! Prezenterka w czasie wywiadu, w którym przed kamerą Party.pl mówiła m.in. o swoim pierwszym papierosie, pocałunku z chłopakiem oraz zamiłowaniu do zabawy. Przez przypadek wygadała się również o ślubie (wszystko o ślubach - tutaj)! Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana zbliża się wielkimi krokami. Gwiazda starannie przygotowuje się do tego dnia, lecz... nie brakuje jej dystansu do samej siebie. ;)

Właśnie za chwilę mam spotkanie z wedding planerką. Będzie to mój kolejny ślub [śmiech]... Nie, to skasujemy - powiedziała Małgorzata Rozenek.

Nie skasowaliśmy! ;) Obejrzycie całe wideo. Gwiazda stacji TVN udowadnia w nim, że jest nie tylko autorytetem w kwestii prowadzenia domu, ale także... nie brakuje jej poczucia humoru, również w stosunku do samej siebie!

Małgorzata Rozenek zdradziła Party.pl swoje nieperfekcyjne strony. ;)

Wspomniała też o ślubie z Radkiem Majdanem. A następnie poprosiła o skasowanie wypowiedzi. ;)