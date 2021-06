Euro 2020 (2021): Oto najprzystojniejsi piłkarze rozgrywek! Który z nich podoba Wam się najbardziej?

Mecze meczami, ale Euro 2020 to również okazja, aby przypatrzeć się najprzystojniejszym piłkarzom z całej Europy, którzy pojawiają się na murawie! W naszym zestawieniu znajdziecie siedmiu najseksowniejszych według naszej redakcji sportowców, którzy zachwycają nie tylko grą, ale również... wyglądem. Na krótkiej liście nie mogło zabraknąć Polaka i tym razem nie chodzi o Roberta Lewandowskiego - nasz kapitan nie może przecież wygrywać każdego rankingu, a to, że jest niezłym przystojniakiem, chyba wiedzą wszyscy :)

Oto najprzystojniejsi piłkarze na Euro 2020!

7. Ruben Loftus-Cheek

To 25-letni angielski piłkarz, pomocnik w klubie Chelsea. Zaczął grać w wieku 8 lat, od samego początku odnosił duże sukcesy. Na Instagramie śledzi go ponad 1,5 mln fanów. Jak prawie każdy sportowiec, propaguje zdrowy styl życia, zdrowo się odżywia i prawie codziennie ćwiczy na siłowni. Seksowny?

Instagram

6. Cristiano Ronaldo

36-letni kapitan reprezentacji Portugalii od lat uchodzi za najprzystojniejszego piłkarza na świecie. Niektórzy mają co do tego wątpliwości, na pewno jednak Ronaldo jest tym najlepszym i jednym z najbardziej utytułowanych. Na boisku nie ma sobie równych, co zdążył już udowodnić na Euro 2020. Cristiano to żywa legenda, autorytet milionów młodych sportowców. Na Instagramie śledzi go.. 299 mln osób, co jest absolutnym rekordem na całym świecie. To również ambasador kilkunastu marek, także modowych. I jak wiadomo, nie lubi coca-coli.

Instagram

5. Olivier Giroud

To 35-letni Francuz, występując na pozycji napastnika, Złoty Medalista MŚ 2018, na co dzień gra również w Chelsea. Nie jest zbyt aktywny na Instagramie (tam śledzi go tylko ponad 80 tys. fanów), na pewno jednak po Euro 2020 jego kariera nabierze rozpędu!

Instagram

4. Ryan Gravenberch

19-letni Holenderski piłkarz, jeden z najmłodszych sportowców w naszym zestawieniu. Na co dzień pomocnik w AFC Ajax. Dla Ryana Euro 2020 to wielka, sportowa szansa, choć na swoim koncie ma już mnóstwo sukcesów (m.in. juniorskie mistrzostwo Europy z Holandią w 2018 roku). Po więcej gorących zdjęć warto zajrzeć na jego Instagram, gdzie śledzi go ponad 200 tysięcy fanów.

Instagram

3. Rui Patricio

Pochodzi z Portugalii, ma 33 lata. Przystojny bramkarz gra w angielskim klubie Wolverhampton Wanderers, a od 2008 także w reprezentacji Portugalii. Na swoim Instagramie pokazuje dużo rodzinnych zdjęć - z dziećmi czy partnerką. Naszą uwagę jednak przykuło poniższe z wakacji - ciacho?

Instagram

2. Marcos Llorente

To 26-letni hiszpański pomocnik, na co dzień występujący w Atletico Madryt. Mimo młodego wieku ma na koncie sporo sukcesów, m.in. klubowe mistrzostwa świata 2017 i 2018 z Realem Madryt. Na jego Instagramie (2,2 mln fanów) nie brakuje zdjęć z sesji zdjęciowych, często pozuje jako model. I jak widać, kocha psy, ma ich kilka.



Instagram

1. Jan Bednarek

Jesteśmy nieobiektywni? Być może, ale kiedy rozmawialiśmy o najprzystojniejszym Polaku w kadrze, prawie wszyscy w redakcji wskazali właśnie na Jana, dlatego trafia na 1. miejsce! Bednarek ma 25 lat, gra na pozycji obrońcy, na co dzień w klubie Southampton F.C. W 2018 roku na MŚ w Rosji strzelił zwycięskiego gola podczas meczu z Japonią i został wybrany piłkarzem meczu. Szybko trafił również do serc kibiców. Już niedługo zostanie tatą - jego partnerka Julia Nowak - jest w ciąży. Życzymy szczęśliwego porodu i sukcesu na Euro 2020!