Małgorzata Rozenek na prezentacji jesiennej ramówki TVN

Dziś w Arkadach Kubickiego odbyła się konferencja ramówkowa telewizji TVN. Na wydarzeniu zjawiły się licznie gwiazdy stacji. Wśród tłumu znanych i lubianych twarzy pojawiła się m.in. Małgorzata Rozenek, którą jesienią zobaczymy zarówno w programie Perfekcyjna Pani Domu, jak i w "Bitwie o dom".

Gwiazda dawno nie pojawiała się publicznie. Ostatni raz w błysku fleszy mogliśmy ją podziwiać podczas finału pierwszej edycji "Bitwy o dom". Wyglądała wtedy pięknie i nieskazitelnie. Zobacz: Dwie największe rywalki w jednym show: Rozenek czy Rusin?

Podczas dzisiejszej konferencji Rozenek nie zawiodła swoją stylizacją. Małgosia miała bowiem na sobie długą suknię w wężowy deseń zaprojektowaną przez duet Paprocki & Brzozowski. Do kreacji dobrała turkusowe szpilki. Look uzupełniał niezbyt mocny makijaż podkreślający wakacyjną opaleniznę oraz lekko falowane włosy dodające jej hollywoodzkiego blasku.

Zobacz: Rozenek lepsza od angielskiej Perfekcyjnej Pani Domu

Również humor dzisiaj wyraźnie dopisywał Małgosi, bo była skora do żartów i ironizowania nawet na swój temat. Siedząc obok Kamila Durczoka przywołała w pewnym momencie incydent z brudnym stołem, którego kiedyś bohaterem był prowadzący "Fakty", a w pewnym momencie host prezentacji ramówki, Marcin Meller, zwrócił się do Rozenek z dość niecodziennym pytaniem:



"Co byś poprawiła tutaj? Bo Ty zawsze coś poprawiasz!", nawiązując najwyraźniej do plotek o licznych operacjach plastycznych Perfekcyjnej Pani Domu. Rozenek odpowiedziała tylko kokieteryjnie: "Ja? To później".