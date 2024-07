Małgorzata Kożuchowska wyznała, jak syn Jaś odmienił jej życie! Aktorka pomimo natłoku obowiązków zawodowych stara się spędzać z synem jak najwięcej czasu i poświęca mu każdą wolną chwilę. W najnowszym wywiadzie, którego gwiazda udzieliła magazynowi "Uroda życia" opowiada o tym, jak mały Jaś kompletnie wywrócił jej życie do góry nogami. Małgorzata Kożuchowska przyznała też, że zanim została mamą obserwowała bardziej doświadczone koleżanki i pewnych spraw nie rozumiała. Dzisiaj dokładnie wie, jak to jest:

Dopiero teraz rozumiem, jak to jest mieć dziecko i pracować. Kiedyś z boku przyglądałam się moim koleżankom, które przyprowadzały dzieci na plan do teatru. Te telefony do niani, kto odbierze z przedszkola, zawiezie do koleżanki, na zajęcia dodatkowe itp. Cała ta logistyka! Słuchałam tego, ale kompletnie nie rozumiałam! Teraz rozumiem. I godzę się z wyrzeczeniami, to nie jest problem - dla mojego męża również nie. Jak masz poczucie absolutnej pełni, to już nie kombinujesz.