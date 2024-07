Małgorzata Kożuchowska szczerze opowiedziała o tym, dlaczego najpierw przyjęła, a potem zrezygnowała z roli Hanki Mostowiak w "M jak miłość"! Aktorka kilka lat temu pożegnała się z kultowym serialowym wcieleniem na rzecz innych projektów. Jej postać była jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych. Serial przecież ma ogromną widownię. W najnowszym wydaniu "Urody Życia" Małgorzata Kożuchowska zdradziła, dlaczego przyjęła rolę w "M jak miłość":

Była wredotą! Dlatego wzięłam tę rolę. To było coś innego dla mnie, jakaś odmiana. Miała taką przaśną, słowiańską urodę, co mnie trochę denerwowało, bo oczywiście chciałam być paryska! I ucieszyłam się, że będę czarnym charakterem. I to wyszło, to był moment, kiedy wchodziłam do sklepu i czułam, że ludzie zgrzytają zębami na mój widok. Ale widzisz - przemienili mnie w dobrą.