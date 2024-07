"Flesz" zdradza plany zawodowe Małgorzaty Kożuchowskiej. Gwiazda, która aktualnie jest w ciąży została waśnie gwiazdą najnowszej okładki dwutygodnika. Roześmiana aktorka w modnym kardiganie w grochy i okularach przeciwsłonecznych wygląda świetnie. Z poniedziałkowego numeru dowiecie się, czy gwiazda zrobi sobie przerwę w pracy, czy ciąża nie przeszkodzi jej w realizowaniu planów zawodowych.

Oprócz tego, w nowym "Fleszu" stylowe shoppingi. Gwiazdy noszące sieciówki to wciąż gorący trend. Które z najciekawszych ubrań i dodatków ze znanych sklepów wybierają celebrytki? Redakcja przedstawia najciekawsze z nich.

A do tego stylowe porady na temat urody i wiosennej mody. Co i gdzie kupować, by być najmodniejszą w sezonie?

Życzymy udanej lektury!