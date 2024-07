Reklama

Małgorzata Kożuchowska jest już w zaawansowanej ciąży i co zrozumiałe, odłożyła już na bok większość zobowiązań zawodowych, które wymagały od niej większego wysiłku. Odrzuca też kolejne propozycje ciążowych sesji i wywiadów, którymi zasypują ją najpopularniejsze magazyny o gwiazdach. Przypomnijmy: Kożuchowska zrobi sesję w ciąży? Dostała propozycję wartą fortunę

Większość koleżanek z branży Kożuchowskiej bardzo szybko wraca po porodzie do pracy, a legendarne są już wręcz powroty w zaledwie kilka dni po rozwiązaniu. Co planuje Małgorzata? W tej kwestii wiele wyjaśnia jej grafik zdjęć do nowego sezonu „Rodzinki.pl”. Jak udało się dowiedzieć magazynowi „Flesz”, powrót aktorów na plan planowany jest na grudzień czyli około trzy miesiące po planowanym porodzie Kożuchowskiej. Nieco inaczej ma się sprawa z jej zobowiązaniami w teatrze.



Nie wiemy jeszcze, kiedy pani Małgorzata dołączy do naszego zespołu - komentuje enigmatycznie w rozmowie z „Fleszem” osoba z Teatru Narodowego.

Tajemnicą owiana jest również płeć dziecka. Magazyn donosi, że Kożuchowska podczas kompletowania wyprawki wybiera różowe ubranka, co sugeruje, że na świat przyjdzie dziewczynka.

