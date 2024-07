Wielkimi krokami zbliża się jubileusz działalności artystycznej Małgorzaty Kożuchowskiej. W związku z 20-leciem kariery Kożuchowska udzieliła obszernego wywiadu w "Gali", gdzie dzieli się nie tylko refleksjami na temat swojej pracy, ale również życia prywatnego. Przypomnijmy: "Nie mogłabym oszukiwać męża"

W wywiadzie poświęconym jej pracy aktorskiej nie mogło oczywiście zabraknąć tematu serialu "M jak Miłość". Gwiazda występowała w nim przez ponad dekadę, a jej decyzja o odejściu była dla wielu osób zaskakująca. Sposób, w który uśmiercono jej bohaterkę również wywołał sporo emocji. Jak na to zapatruje się sama Kożuchowska? Aktorka twierdzi, że jej decyzja była bardzo przemyślana i daleka od zwykłego impulsu.

Odejście z "M jak Miłość" to nie była fanaberia, tylko przemyślana decyzja, do której dojrzewałam dłuższy czas. Najpierw analizowałam, myślałam. A potem na odwrót. (śmiech) Ryzyko jest ceną wiernym sobie. 11 lat to kawał mojego życia. Dużo zyskałam, ale na pewno też sporo mi umknęło.